В Петербурге создали наушники для улучшения настроения

Российский разработчик создал наушники на базе нейротехнологий Neiry совместно с НМИЦ ПН имени Бехтерева. Это первые в России и одни из немногих в мире портативные наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала, с помощью которого можно не только улучшать настроение, но еще и справляться с бессонницей, тревожными и стрессовыми состояниями, а также бороться с мигренью и различными болевыми ощущениями.
По задумке авторов проекта, электрическая стимуляция блуждающего нерва будет проходить через ухо с помощью нового устройства Neiry. Технология будет помогать в работе с различными психоэмоциональными состояниями. В результате подобной стимуляции нормализуется функционирование парасимпатической нервной системы.
Как это работает:
- Технология неинвазивная, то есть никаких операций по установке проводить не нужно.
- Электрод располагается внутри ушного канала.
- Электрический ток воздействует на околоушное ответвление блуждающего нерва.
- Воздействие безболезненное: частота стимуляции — 120 Гц, ширина импульса — менее 1 миллисекунды, а сила тока — от 4-6 мА.
Широкое тестирование наушников начнется в конце 2024 года. В будущем разработчики планируют использовать девайс в медицинских целях, после клинической апробации — при борьбе с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами. Уже сейчас Neiry запускает клинические исследования с НМИЦ ПН имени Бехтерева.
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