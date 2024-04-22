В Петербурге создали наушники для улучшения настроения

По задумке авторов проекта, электрическая стимуляция блуждающего нерва будет проходить через ухо с помощью нового устройства Neiry. Технология будет помогать в работе с различными психоэмоциональными состояниями. В результате подобной стимуляции нормализуется функционирование парасимпатической нервной системы.

Как это работает:

Технология неинвазивная, то есть никаких операций по установке проводить не нужно.

Электрод располагается внутри ушного канала.

Электрический ток воздействует на околоушное ответвление блуждающего нерва.

Воздействие безболезненное: частота стимуляции — 120 Гц, ширина импульса — менее 1 миллисекунды, а сила тока — от 4-6 мА.

Широкое тестирование наушников начнется в конце 2024 года. В будущем разработчики планируют использовать девайс в медицинских целях, после клинической апробации — при борьбе с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами. Уже сейчас Neiry запускает клинические исследования с НМИЦ ПН имени Бехтерева.