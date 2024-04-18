Российские сервисы начали отключать авторизацию через Google и Apple ID

Пользователям «Литрес» начали приходить уведомления о невозможности доступа в аккаунт с 22 апреля: «Если вы не добавите альтернативные способы выхода, доступ к вашему аккаунту останется возможным только через обращение в нашу службу поддержки», — говорится в сообщении сервиса. Похожие сообщения без уточнения даты появляются и от VK Play. Нововведения связаны с изменениями в законах «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», которые предусматривают авторизацию на российских сайтах по номеру телефона местного оператора, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему или иную инфосистему. Известно, что платформа Ozon уже отключила возможность авторизации через Apple или Google ID, пользователи входят в свой аккаунт через Ozon ID.

Поправки в законодательство были внесены еще в 2023 году, однако сроки перехода на российские сервисы авторизации сдвинусь на 1 января 2025. В своем Telegram-канале замглава комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уточнил, что внес инициативу после консультации с представителями отрасли, в рамках которых выяснилось, что «сроки нужно продлевать — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей». До этого времени все платформы должны плавно перейти с иностранных аутентификаторов к российским. В ином случае, будет предусмотрено наказание для ресурсов, нарушающих требования закона. Подробности пока не разглашаются.