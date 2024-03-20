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Google Диск правда отключат для пользователей из России? Как сохранить данные? И какие альтернативы искать?

Рассказываем, что известно об ограничениях и кого они коснутся в первую очередь.

Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Что известно об отключении облачных сервисов для пользователей из России?

15 марта компания Softline, которая занимается миграцией облачных продуктов и сервисов, сообщила о получении письма от Microsoft и Amazon о приостановлении доступа к облачным продуктам на территории России — начиная с 20 марта 2024 года. «Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — отметили в компании.

Ограничения, по данным Softline, определены 12-м пакетом санкций Европейского союза, который ограничивает поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта будет невозможно. Коснется ли блокировка простых пользователей — не уточняется. «Важно отметить, что речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше Регламента», — добавили в компании.

Shutterstock.com

Как сохранить данные?

Чтобы избежать полной или частичной потери информации, хранящейся в облаках, Softline рекомендовала всем компаниям «в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных, связанных со всеми облачными продуктами Microsoft, Amazon и Google». В частности, сделать это можно через Google Архиватор, который скачивает файлы из аккаунта Google, диск, календарь, карт, браузера и других сервисов.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

Какие есть альтернативы?

В числе аналогов одного из самых популярнях сервисов Google — Google Документов: 

  • Notion,
  • Word Online и Office 365,
  • P7-офис,
  • «Мой офис»,
  • Zoho Writer,
  • «Документы Qiup»,
  • Only Office,
  • Dropbox Paper,
  • SMASHDOCs.

Облачное хранение также возможно через:

  • iCloud,
  • OneDrive,
  • Dropbox,
  • Яндекс Диск,
  • Облако Mail.ru,
  • Сбердиск,
  • MediaFire,
  • Telegram. Последний способ неочевидный: мессенджер работает как облако через чат «Избранное». Для сохранения достаточно отправить файл в чат — и он будет доступен на любом устройстве. Максимальный размер файла — 2 Гб. Скорость загрузки — 2-3 Мбит/с.
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