Google Диск правда отключат для пользователей из России? Как сохранить данные? И какие альтернативы искать?

Что известно об отключении облачных сервисов для пользователей из России?

15 марта компания Softline, которая занимается миграцией облачных продуктов и сервисов, сообщила о получении письма от Microsoft и Amazon о приостановлении доступа к облачным продуктам на территории России — начиная с 20 марта 2024 года. «Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — отметили в компании.

Ограничения, по данным Softline, определены 12-м пакетом санкций Европейского союза, который ограничивает поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта будет невозможно. Коснется ли блокировка простых пользователей — не уточняется. «Важно отметить, что речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше Регламента», — добавили в компании.