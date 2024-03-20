Google Диск правда отключат для пользователей из России? Как сохранить данные? И какие альтернативы искать?

Рассказываем, что известно об ограничениях и кого они коснутся в первую очередь.
Что известно об отключении облачных сервисов для пользователей из России?
15 марта компания Softline, которая занимается миграцией облачных продуктов и сервисов, сообщила о получении письма от Microsoft и Amazon о приостановлении доступа к облачным продуктам на территории России — начиная с 20 марта 2024 года. «Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — отметили в компании.
Ограничения, по данным Softline, определены 12-м пакетом санкций Европейского союза, который ограничивает поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта будет невозможно. Коснется ли блокировка простых пользователей — не уточняется. «Важно отметить, что речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше Регламента», — добавили в компании.
Как сохранить данные?
Чтобы избежать полной или частичной потери информации, хранящейся в облаках, Softline рекомендовала всем компаниям «в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных, связанных со всеми облачными продуктами Microsoft, Amazon и Google». В частности, сделать это можно через Google Архиватор, который скачивает файлы из аккаунта Google, диск, календарь, карт, браузера и других сервисов.
Какие есть альтернативы?
В числе аналогов одного из самых популярнях сервисов Google — Google Документов:
- Notion,
- Word Online и Office 365,
- P7-офис,
- «Мой офис»,
- Zoho Writer,
- «Документы Qiup»,
- Only Office,
- Dropbox Paper,
- SMASHDOCs.
Облачное хранение также возможно через:
- iCloud,
- OneDrive,
- Dropbox,
- Яндекс Диск,
- Облако Mail.ru,
- Сбердиск,
- MediaFire,
- Telegram. Последний способ неочевидный: мессенджер работает как облако через чат «Избранное». Для сохранения достаточно отправить файл в чат — и он будет доступен на любом устройстве. Максимальный размер файла — 2 Гб. Скорость загрузки — 2-3 Мбит/с.
Комментарии (0)