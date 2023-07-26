Две новых «раскладушки» и сразу три планшета Tab S9 — что представил Samsung на своей июльской презентации

26 июля южнокорейский технологический гигант Samsung провел свое традиционное мероприятие Galaxy Unpacked. На нем компания представила сразу несколько новинок: среди них новое поколение смартфонов-раскладушек и сразу три обновленных флагманских планшета серии Tab S9. Максимально коротко рассказываем обо всех новинках, а также поясняем, когда они появятся в России.
Galaxy Flip 5 с ИИ-камерами
Традиционно наиболее ожидаемыми новинками Samsung стали складные смартфоны. Пятое поколение более бюджетной модели Galaxy Flip получило огромный внешний дисплей, который стал почти в 4 раза больше по сравнению с Galaxy Flip 4. Теперь он занимает практически всю крышку гаджета.
Улучшения коснулись и основного экрана — производитель обещает, что он стал более прочным. Модель также получила новый шарнир, который позволяет частям смартфона лучше прилегать друг к другу, не оставляя зазора.
Внутри у Galaxy Flip 5 процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 3700 мАч. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 10 Мп, основная — 12 Мп. Причем камеры, по утверждению Samsung, получили «усовершенствованные решения на основе искусственного интеллекта», которые призваны сделать снимки еще реалистичнее.
Цена на гаджет стартует от 999$, что составляет около 90 тысяч рублей по курсу на 26 июля. Однако, как пишет портал Hi-Tech Mail.ru, россиянам новинка обойдется не менее чем в 109 тысяч рублей.
Galaxy Z Fold 5 — более тонкий, более легкий
Обновление получила и флагманская «раскладушка» Samsung Galaxy Z Fold. Пятое поколение стало более легким и более тонким по сравнению с предшествующим. Если Galaxy Z Fold весила 263 грамма и имела толщину 14,2 мм, то новинка имеет вес 253 грамма и толщину 13,4 мм. Приятной новостью для фанатов модели станет то, что Galaxy Z Fold 5 также получил обновленный шарнир, который позволяет гаджету складываться более плотно, исключая попадание внутрь пыли и грязи.
Экран имеет размер 7,6 дюйма. При этом производитель уверяет, что он стал на 30 % ярче по сравнению с тем, что был установлен на четвертом поколении. Емкость аккумулятора — 4400 мАч (производитель утверждает, что до 50% его можно зарядить за полчаса). Селфи-камера, как и на Galaxy Flip 5, имеет разрешение 10Мп, а вот основной блок камер состоит из датчика с разрешением 50 Мп, а также широкоформатной камеры с 12 Мп и телевиком с 10 Мп.
Производитель много внимания уделяет возможности использования смартфона как планшета. Однако пока модель не получила гнезда для хранения электронного пера. Правда, Samsung предлагает специальный чехол с нужным отделением.
Цена на новинку стартует от 1799$, что соответствует примерно 162 тысячам рублей. Однако в России модель будет продаваться по цене, стартующей от 189 990 рублей. При этом, как заявляют представители ритейла, новинки Samsung в России появятся и могут это сделать даже раньше официального старта продаж в августе, так как официально продукция южнокорейской компании в Россию не ввозится и розничные магазины не обязаны согласовывать дату, когда новинки появятся в магазинах.
Сразу три планшета Galaxy Tab S9
Порадовал производитель и любителей планшетов Galaxy Tab. В ходе презентации были представлены сразу три модели — Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra.
Все новинки получили защиту от влаги и пыли. Кстати, стилус S-Pen также теперь имеет защиту от влаги.
Сердцем всех трех планшетов стал мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Все новинки получили OLED-экраны (у Tab S9 его диагональ составляет 11 дюймов, у Tab S9+ — 12,4, а у Tab S9 Ultra — 14,6).
По сравнению с прошлым поколением Tab S9 лишилась одной из основных камер. Зато у Tab S9+ и Tab S9 Ultra дополнительная широкоугольная камера получила разрешение 8 Мп, а не 6 Мп, как это было в прошлой модели.
Цена на новинки стартует от $799.99 (или около 72 тысяч рублей), однако в России самая дешевая модель обойдется в 83 990 рублей, самая дорогая — в 125 990 рублей.
Galaxy Watch 6 и Watch 6 Сlassic с вращающимся безелем
Наконец, южнокорейский производитель не забыл и о пользователях «умных часов». Были представлены сразу две модели Galaxy Watch 6 и Watch 6 Сlassic. Главной новостью здесь стало возвращение специальной вращающейся рамки — безеля.
Обе модели шестого поколения получили слегка увеличенные экраны и большую емкость батарей, которые позволяют работать дольше. Говорится о возможности работы до 40 часов на одном заряде (правда, при функции постоянно включенного экрана это время сокращается до 30 часов).
Как и все производители «умных часов», Samsung, с каждым новым поколением расширяет возможности этого типа гаджетов в плане слежения за физическим состоянием владельца. Так, часы предлагают персонализированные рекомендации по поддержанию оптимального пульса во время тренировок. Цены на модели стартуют от $299, в России самая дешевая модель обойдется минимум в 25 990 рублей.
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