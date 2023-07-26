Две новых «раскладушки» и сразу три планшета Tab S9 — что представил Samsung на своей июльской презентации

Galaxy Flip 5 с ИИ-камерами

Традиционно наиболее ожидаемыми новинками Samsung стали складные смартфоны. Пятое поколение более бюджетной модели Galaxy Flip получило огромный внешний дисплей, который стал почти в 4 раза больше по сравнению с Galaxy Flip 4. Теперь он занимает практически всю крышку гаджета.

Улучшения коснулись и основного экрана — производитель обещает, что он стал более прочным. Модель также получила новый шарнир, который позволяет частям смартфона лучше прилегать друг к другу, не оставляя зазора.

Внутри у Galaxy Flip 5 процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 3700 мАч. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 10 Мп, основная — 12 Мп. Причем камеры, по утверждению Samsung, получили «усовершенствованные решения на основе искусственного интеллекта», которые призваны сделать снимки еще реалистичнее.

Цена на гаджет стартует от 999$, что составляет около 90 тысяч рублей по курсу на 26 июля. Однако, как пишет портал Hi-Tech Mail.ru, россиянам новинка обойдется не менее чем в 109 тысяч рублей.