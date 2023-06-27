Telegram анонсировал появление Stories в мессенджере

Павел Дуров

О запуске Stories в Telegram:

Возможность сохранять свои истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы сможете не только изучить больше контента от своих ближайших контактов, но и, наконец, узнать больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или комментариях каналов.

Что касается каналов, то они выиграют от увеличения числа подписчиков: как только мы запустим возможность репостить сообщения из каналов в истории, завируситься в Telegram будет намного проще.

В целом, после внутреннего тестирования Stories, даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее. Stories находится на последней стадии тестирования и станет доступна в начале июля. Это станет предвестником новой эры в Telegram, когда мессенджер станет еще более веселым и социальным, чем сейчас.