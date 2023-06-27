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Telegram анонсировал появление Stories в мессенджере

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По словам создателя Telegram и бывшего генерального директора ВКонтакте Павла Дурова, изначально команда мессенджера была против введения такого функционала, так как истории «уже повсюду». Но потом разработчики «прислушались к пользователям».

Nikita Burdenkov / Shutterstock.com

«На протяжении многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов о функциях, которые мы получаем, связаны со Stories. Изначально мы были против этого, поскольку Stories уже повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Функция Stories, по словам Дурова, будет в «стиле Telegram», основными ее принципами будут:

  • Конфиденциальность. Пользователь сможет определять, кто может видеть каждую из историй с «высокой точностью»: все, только контакты (с исключениями), несколько избранных контактов или список близких друзей.
  • Компактный пользовательский интерфейс. Истории будут размещаться в расширяемом разделе в верхней части списка чатов, что сделает их «легкодоступными, не занимая полезного пространства».
  • Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, можно будет легко скрыть, переместив их в список «Скрытые» в разделе «Контакты», а не на главный экран.
  • Надписи. Помимо использования «десятков мощных инструментов» редактирования фотографий и видео, пользователь сможет создавать подписи к своим историям, чтобы добавить дополнительный контекст или ссылки и отметить других людей.
  • Поддержка двойной камеры. «Основываясь на успехе Видеосообщений Telegram, мы добавляем возможность публиковать фотографии и видео, снятые одновременно фронтальной и задней камерами», — говорит Дуров.
  • «Эфемерность по желанию». Пользователь сможет выбрать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля, применяя к каждой из историй индивидуальные настройки конфиденциальности.
Павел Дуров

О запуске Stories в Telegram:

Возможность сохранять свои истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы сможете не только изучить больше контента от своих ближайших контактов, но и, наконец, узнать больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или комментариях каналов.

Что касается каналов, то они выиграют от увеличения числа подписчиков: как только мы запустим возможность репостить сообщения из каналов в истории, завируситься в Telegram будет намного проще.

В целом, после внутреннего тестирования Stories, даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее. Stories находится на последней стадии тестирования и станет доступна в начале июля. Это станет предвестником новой эры в Telegram, когда мессенджер станет еще более веселым и социальным, чем сейчас.

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