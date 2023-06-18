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В Европе производителей смартфонов и ноутбуков обяжут делать аккумуляторы съемными

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Европарламент утвердил новые правила разработки, производства и переработки всех электрических батарей, продаваемых на территории стран. Теперь компании вынудят делать портативные аккумуляторы в приборах таким образом, чтобы потребители могли сами легко извлекать и заменять их.

Masarik / Shutterstock.com

Батареи в устройствах и сейчас являются съемными, но их можно извлечь и заменить лишь при помощи специальных инструментов или после обращения в сервисный центр. Вступающие в силу в 2027 году новые правила должны это изменить. Одно их них прямо предписывает компаниям вроде Apple, Samsung или Google «проектировать портативные батареи в приборах таким образом, чтобы потребители могли сами легко извлекать и заменять их».

Также новый закон обязывает электромобили, легкие транспортные средства вроде электровелосипедов и скутеров, а также промышленные батареи емкостью больше 2 кВт/ч иметь обязательную декларацию об углеродном следе, этикетку и цифровой паспорт.

Прошлой осенью Apple заявила, что заменит Lightning на USB-C на всех своих устройствах. В тот раз это было сделано для соблюдения европейского законодательства.

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