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VK выпустила бета-версию мобильного приложения VK Видео

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Внутри доступен онлайн и офлайн просмотр видео из каталога соцсети — эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. Сам плеер работает с минимальной задержкой первого кадра при просмотре роликов любой продолжительности.

Sergei Elagin / Shutterstock.com

Пользователи могут управлять просмотром с помощью быстрой перемотки двойным нажатием на экран, ускорять и замедлять видео, включать автосубтитры. Также приложение поддерживает фоновый просмотр в режиме «Картинка в картинке». Интересные моменты в роликах можно быстро находить с помощью тайм-кодов, которые упрощают навигацию. Также зрители могут сохранять понравившиеся ролики в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Изображение предоставлено пресс-службой ВКонтакте

Для входа и регистрации в приложении VK Видео используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети ВКонтакте синхронизируются с мобильным приложением VK Видео. Также смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения — пока оно доступно в Google Play и RuStore, а позже появится и в App Store — будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.

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