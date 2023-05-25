VK выпустила бета-версию мобильного приложения VK Видео

Для входа и регистрации в приложении VK Видео используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети ВКонтакте синхронизируются с мобильным приложением VK Видео. Также смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения — пока оно доступно в Google Play и RuStore, а позже появится и в App Store — будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.

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