Первый складной смартфон Google, обновление чат-бота Bard и очень много ИИ-возможностей в привычных сервисах

Google-карты с 3D-маршрутами

Впрочем, искусственный интеллект для Google это, разумеется, не только чат-боты. Как утверждают разработчики, ИИ сейчас работает в 15 продуктах компании. В ходе презентации показали, как с помощью нейросети, встроенной в электронную почту, можно, автоматически составить письмо, к примеру, сообщение в авиакомпанию с требованием вернуть деньги за билеты. Сделать это можно с помощью нового сервиса «Help me write».

Но самая впечатляющая новинка — возможность прокладывать 3D-маршруты на Google Maps. Речь не об условном отображении домов, как «кубиков» на карте, а буквальном изображении «рельефа» города с детально воспроизведенными зданиями, отображением дорожной обстановки и погоды. К сожалению, функция пока будет доступна только в 15 городах мира, и российские мегаполисы в это число не входят.

Также возможности ИИ активно интегрируются в Google Photo. Теперь сервис позволяет перемещать объекты на фотографиях, убирать нежелательные элементы и даже «дорисовывать» объекты которые не полностью попали в кадр.