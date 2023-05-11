Первый складной смартфон Google, обновление чат-бота Bard и очень много ИИ-возможностей в привычных сервисах

Ранним утром 11-го мая интернет-гигант Google провел двухчасовую весеннюю презентацию, в которой рассказал о свежих обновлениях своих сервисов и представил новые гаджеты. Львиная доля мероприятия, естественно, была посвящена возмодностям искусственного интеллекта, который, как подчеркивают в интернет-гиганте, является частью ДНК компании. Рассказываем о самых интересных новинках максимально коротко!
Чат-бот Bard с потенцаильной поддержкой русского языка
Одной из самых обсуждаемых частей презентации стали обновления «умного» чат-бота Google Bard. Теперь он доступен в 180 странах мира, правда пока работает только на английском, японском и корейском, но в будущем получит поддержку 40 языков, в том числе русского. Правда в России пока нейросеть, представленная в марте, пока не доступна.
Причем общение с Bard постарались сделать, как говорится в блоге компании, «более визуальным». Проще говоря, если спросить чат-бот: «Что посмотреть при посещении Нового Орлеана?» то ответ будет содержать не только письменные рекомендации, но и фотографии.
Google-карты с 3D-маршрутами
Впрочем, искусственный интеллект для Google это, разумеется, не только чат-боты. Как утверждают разработчики, ИИ сейчас работает в 15 продуктах компании. В ходе презентации показали, как с помощью нейросети, встроенной в электронную почту, можно, автоматически составить письмо, к примеру, сообщение в авиакомпанию с требованием вернуть деньги за билеты. Сделать это можно с помощью нового сервиса «Help me write».
Но самая впечатляющая новинка — возможность прокладывать 3D-маршруты на Google Maps. Речь не об условном отображении домов, как «кубиков» на карте, а буквальном изображении «рельефа» города с детально воспроизведенными зданиями, отображением дорожной обстановки и погоды. К сожалению, функция пока будет доступна только в 15 городах мира, и российские мегаполисы в это число не входят.
Также возможности ИИ активно интегрируются в Google Photo. Теперь сервис позволяет перемещать объекты на фотографиях, убирать нежелательные элементы и даже «дорисовывать» объекты которые не полностью попали в кадр.
Первый складной смартфон от Google
В ходе презентации Google представила сразу несколько гаджетов. Главной новинкой здесь стал смартфон-«раскладушка» Pixel Fold. Компания настаивает, что в разложенном состоянии это самый тонкий складной смартфон на рынке. Впрочем, в обзоре на канале Wylsocom этот факт поставлен под сомнение.
В раскрытом виде гаджет имеет диагональ 7,6 дюймов. У новнки две фронтальные камеры 8 Мп (над внешним и внутренним экраном). Основная камера 48 Мп может похватстаться с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом. Новинка появится в продаже летом, а ее цена стартует с 1799 долларов.
Смартфон с «лушей камерой в сегменте до 500$»
Еще одна новинка сравнительно бюджетный смартфон Pixel 7a. Модель получила 6,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и возможность беспроводной зарядки. Сердцем гаджета является «флагманский чип» Tensor G2, который, как отмечается в обзорах, обеспечивает высокую производительность для своего класса. Устройство доступно в четырех цветах: коралловый, голубой, белый и черный.
Однако главная гордость новинки — камера, вернее камеры. Основная камера 64 Мп соседствует со сверхширокоугольной 13 Мп. Такое же разрешение, 13 Мп, имеет и «фронталка». Как настаивает производитель, Pixel 7a имеет лучшую оптику среди аппаратов со стоимостью до 500 долларов (цены на новинку стартуют от 499$).
Планшет с функцией управления «умным» домом
Наконец, Google представила свой фирменный планшет Pixel Tablet. Новинка получила 11-дюймовый экран, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти (в продвинутой версии 256 Гб). За производительность отвечает Google Pixel 7.
Однако самая интересная особенность Pixel Tablet не «начинка», а док-станция Charging Speaker Dock, которая поставляется в комплексте. Она отвечает за зарядку и играет роль дополнительного динамика, превращая устройство в своего рода «умную» колонку. Также, при установке на док-станцию планшет можно ввести в режим Hub Mode для управления «умным» домом.
Планшет поступит в продажу с 20 июня, его стоимость стартует с 499 долларов.
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