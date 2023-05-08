Петербургские студенты разработали специальные очки для незрячих

Устройство под названием «Дозорный» представляет собой очки-ободок с тактильным откликом, позволяющие ощутить препятствия вокруг пользователя на расстоянии до двух метров. «Наше решение - технологичное и стильное устройство, представляющие собой очки-ободок с встроенными датчиками расстояния и тактильным откликом. На расстоянии до двух метров устройство позволяет ощутить препятствия вокруг пользователя», — рассказали создатели.

Одна из главных фишек очков — специальная настройка. Разработчики — Екатерина Торопицына, Карим Лепшоков и Кирилл Дементьев, — настроили аппарат таким образом, чтобы очки ранжировали окружающие их предметы по принципу «чем ближе препятствие, тем сильнее вибрация». Первый прототип уже опробовали на целевой аудитории.

Студенты государственного университета аэрокосмического приборостроения не планируют останавливаться на достигнутом. Ребята хотят создать в дополнение тактильную трость, которая защитит человека от угроз выше уровня колен. Среди преимуществ проекта - универсальность на улице и в помещении, малогабаритность, погодная адаптация, а также принцип handsfree.

Петербургские ученые научили нейросеть распознавать речь по губам через приложение. Алгоритм точнее считывает речь пользователя в шумных местах и тем самым повышает качество распознавания слов.