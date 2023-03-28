Push-уведомления в Safari и ввод текста свайпом: Apple выпустила iOS 16.4

Одно из главных обновлений iOS 16.4 — появление push-уведомлений в браузере Safari. Чтобы активировать уведомления от веб-приложений, пользователю необходимо зайти в настройки iPhone, перейти в пункт «Уведомления», выбрать нужное приложение и включить пуши — после этого они будут появляться прямо на экране «Домой. Если сайт не поддерживает отправку уведомлений, их не получится активировать.

Еще одно масштабное обновление — возможность вводить текст свайпом, которая ранее была доступна только пользователям Android и операционной системы Windows Phone. Для активации функции нужно включить пункт «Проведение пальцем для ввода» в настройках.