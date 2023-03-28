Push-уведомления в Safari и ввод текста свайпом: Apple выпустила iOS 16.4

Рассказываем об обновлении операционной системы, которое доступно для пользователей iPhone 8 и выше.
Одно из главных обновлений iOS 16.4 — появление push-уведомлений в браузере Safari. Чтобы активировать уведомления от веб-приложений, пользователю необходимо зайти в настройки iPhone, перейти в пункт «Уведомления», выбрать нужное приложение и включить пуши — после этого они будут появляться прямо на экране «Домой. Если сайт не поддерживает отправку уведомлений, их не получится активировать.
Еще одно масштабное обновление — возможность вводить текст свайпом, которая ранее была доступна только пользователям Android и операционной системы Windows Phone. Для активации функции нужно включить пункт «Проведение пальцем для ввода» в настройках.
Что еще?
- На клавиатуре эмодзи теперь доступно 21 новое изображение — в том числе животные, жесты и предметы.
- Во время вызова по сотовой связи можно включить режим «Изоляция голоса», чтобы голос говорящего был слышен отчетливо, а фоновый шум блокировался.
- В альбоме «Дубликаты» в приложении «Фото» теперь можно найти дублирующие друг друга фото и видео из общей медиатеки iCloud.
- Добавлена поддержка VoiceOver для озвучивания карт в приложении «Погода».
- Новая настройка в Универсальном доступе позволяет затемнять видео автоматически, когда на нем появляются вспышки или пульсирующий свет.
- Исправлены ошибки предыдущих версий операционной системы. В частности, из-за которой запросы на покупку от детей могли не появляться на устройствах родителей, ошибка, из-за которой термостаты с поддержкой Matter могли переставать отвечать после добавления в Apple Home, а на моделях iPhone 14 и iPhone 14 Prо оптимизирована функция «Распознавание аварии».
Комментарии (0)