Александр Тоболь

Вице-президент по технологиям и разработке VK:

Создавать контент раньше было долго и трудозатратно: только монтаж одного видео мог занимать месяц. Сейчас снять ролик можно за пару минут на телефон — и получить миллионные просмотры. Технологии меняют модель генерации и обмена контентом, позволяя быстро делиться творчеством на широкую аудиторию. Мы создаём технологии и инструменты, которые облегчают работу авторов, помогая талантливым людям пройти путь от идеи до восторга читателей, зрителей и слушателей максимально эффективно и удобно. Наши сервисы помогают авторам выражать идеи и творить в самых разных жанрах, гибко дополнять контент, используя опыт других креаторов, переводить тексты и видео на те языки, которыми автор не владеет, генерировать иллюстрации к своим стихам или переводить рисунки в другие стили, анимировать их и многое другое, что было трудно представить несколько лет назад.