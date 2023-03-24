В частности, нейросети позволят улучшить разрешение видео, удалить объекты, заменить себя в ролике на знаменитость благодаря технологии дипфейк или сделать ретушь — одним нажатием. Рассказываем об этих и других будущих новинках.
Анонсированный ВКонтакте standalone-редактор — это отдельное приложение с широким набором функций для работы с видео и изображениями, в том числе ML-инструментами для редактирования. В частности, при работе с изображениями пользователи смогут превратить горизонтальное фото в вертикальное: алгоритмы автоматически сгенерируют фон за пределами исходного кадра. Редактор также позволит омолодить, состарить или сделать героя снимка мультяшным.
Вице-президент по технологиям и разработке VK:
Создавать контент раньше было долго и трудозатратно: только монтаж одного видео мог занимать месяц. Сейчас снять ролик можно за пару минут на телефон — и получить миллионные просмотры. Технологии меняют модель генерации и обмена контентом, позволяя быстро делиться творчеством на широкую аудиторию. Мы создаём технологии и инструменты, которые облегчают работу авторов, помогая талантливым людям пройти путь от идеи до восторга читателей, зрителей и слушателей максимально эффективно и удобно. Наши сервисы помогают авторам выражать идеи и творить в самых разных жанрах, гибко дополнять контент, используя опыт других креаторов, переводить тексты и видео на те языки, которыми автор не владеет, генерировать иллюстрации к своим стихам или переводить рисунки в другие стили, анимировать их и многое другое, что было трудно представить несколько лет назад.
Что еще анонсирована ВКонтакте?
- Внедрение технологий машинного обучения. Алгоритмы смогут переводить тексты — сначала на четыре, а к концу года на восемь языков, улучшать орфографию, пунктуацию и стилистику в любом тексте, а также создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разнообразных стилях.
- Запуск функци онлайн-дубляжа на русском языке. Синтезированная нейросетями озвучка, как обещают разработчики, будет максимально похожа на голос актера, блогера, ведущего ток-шоу или подкаста и любого другого говорящего — с тем же тембром, эмоциональной окраской и другими особенностями речи.
- Появление редактора текстов для совместной работы. Внутри соцсети можно будет создавать таблицы и доски, совместно редактировать статьи, просматривать журнал изменений, добавлять многоуровневые списки и многое другое. Редактор сможет стать основным инструментом для ежедневной коллективной работы над материалами разных форматов.
- Выпуск NFT, которые открывают доступ к эксклюзивному контенту: допустим, треку, который может послушать только владелец токена. Авторы смогут защищать свой контент от копирования, создавая токены для материалов разных форматов.
- Авторы смогут выбирать формат отображения фото и видео в своих публикациях — сетка или карусель.
- В профилях появится возможность включить режим автора: кнопку «Добавить в друзья» можно будет поменять на «Подписаться», станут доступны возможность запускать рекламные кампании и другие инструменты для развития личного бренда.
- В историях появится раздел с трендами, который формируется на основе машинного обучения и показывает самый актуальный контент.
- Снимки можно будет закреплять в профиле, а еще загружать прямо во вкладку «Фото» — без добавления в альбом.
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