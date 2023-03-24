18+
  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Редактор видео и фото на основе технологий машинного обучения, онлайн-дубляж и инструменты для авторов: что анонсировала ВКонтакте на Content Day?

Поделиться:

В частности, нейросети позволят улучшить разрешение видео, удалить объекты, заменить себя в ролике на знаменитость благодаря технологии дипфейк или сделать ретушь — одним нажатием. Рассказываем об этих и других будущих новинках.

rafapress / Shutterstock.com

Анонсированный ВКонтакте standalone-редактор — это отдельное приложение с широким набором функций для работы с видео и изображениями, в том числе ML-инструментами для редактирования. В частности, при работе с изображениями пользователи смогут превратить горизонтальное фото в вертикальное: алгоритмы автоматически сгенерируют фон за пределами исходного кадра. Редактор также позволит омолодить, состарить или сделать героя снимка мультяшным.

Александр Тоболь

Вице-президент по технологиям и разработке VK:

Создавать контент раньше было долго и трудозатратно: только монтаж одного видео мог занимать месяц. Сейчас снять ролик можно за пару минут на телефон — и получить миллионные просмотры. Технологии меняют модель генерации и обмена контентом, позволяя быстро делиться творчеством на широкую аудиторию. Мы создаём технологии и инструменты, которые облегчают работу авторов, помогая талантливым людям пройти путь от идеи до восторга читателей, зрителей и слушателей максимально эффективно и удобно. Наши сервисы помогают авторам выражать идеи и творить в самых разных жанрах, гибко дополнять контент, используя опыт других креаторов, переводить тексты и видео на те языки, которыми автор не владеет, генерировать иллюстрации к своим стихам или переводить рисунки в другие стили, анимировать их и многое другое, что было трудно представить несколько лет назад.

Что еще анонсирована ВКонтакте?

  • Внедрение технологий машинного обучения. Алгоритмы смогут переводить тексты — сначала на четыре, а к концу года на восемь языков, улучшать орфографию, пунктуацию и стилистику в любом тексте, а также создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разнообразных стилях.
  • Запуск функци онлайн-дубляжа на русском языке. Синтезированная нейросетями озвучка, как обещают разработчики, будет максимально похожа на голос актера, блогера, ведущего ток-шоу или подкаста и любого другого говорящего — с тем же тембром, эмоциональной окраской и другими особенностями речи.
  • Появление редактора текстов для совместной работы. Внутри соцсети можно будет создавать таблицы и доски, совместно редактировать статьи, просматривать журнал изменений, добавлять многоуровневые списки и многое другое. Редактор сможет стать основным инструментом для ежедневной коллективной работы над материалами разных форматов.
  • Выпуск NFT, которые открывают доступ к эксклюзивному контенту: допустим, треку, который может послушать только владелец токена. Авторы смогут защищать свой контент от копирования, создавая токены для материалов разных форматов.
  • Авторы смогут выбирать формат отображения фото и видео в своих публикациях — сетка или карусель.
  • В профилях появится возможность включить режим автора: кнопку «Добавить в друзья» можно будет поменять на «Подписаться», станут доступны возможность запускать рекламные кампании и другие инструменты для развития личного бренда.
  • В историях появится раздел с трендами, который формируется на основе машинного обучения и показывает самый актуальный контент.
  • Снимки можно будет закреплять в профиле, а еще загружать прямо во вкладку «Фото» — без добавления в альбом.
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: