ВКонтакте запустила нейросеть-генератор обложек для пользователей

Для создания изображений достаточно зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Искусственный интеллект мгновенно сгенерирует шесть обложек в разных стилях с учетом интересов пользователя — в том числе «Супрематизм», «Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и других. Если нейросети будет недостаточно информации о человеке, она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают его интересы.

Обложки — часть масштабного обновления профиля ВКонтакте, которое позволяет оформить полноценную цифровую визитку и помогает развивать персональный бренд. Теперь можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, легко перейти к контактам и подробному описанию. Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.