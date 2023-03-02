ВКонтакте запустила нейросеть-генератор обложек для пользователей

Искусственный интеллект создает изображения на основе интересов пользователей: их реакций, подписок на сообщества и в целом поведения в соцсети.
Для создания изображений достаточно зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Искусственный интеллект мгновенно сгенерирует шесть обложек в разных стилях с учетом интересов пользователя — в том числе «Супрематизм», «Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и других. Если нейросети будет недостаточно информации о человеке, она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают его интересы.
Обложки — часть масштабного обновления профиля ВКонтакте, которое позволяет оформить полноценную цифровую визитку и помогает развивать персональный бренд. Теперь можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, легко перейти к контактам и подробному описанию. Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.
Вице-президент по технологиям и разработке VK:
Обложки в профилях помогают подчеркнуть индивидуальность, выделиться и привлечь внимание аудитории к своим увлечениям. Нашим пользователям понравился такой способ самовыражения, они активно добавляют обложки в свои профили. Новая фича дополнительно расширяет возможности творчески оформить виртуальное пространство: сервис предлагает персонализированные иллюстрации для каждого человека. Нейросети ВКонтакте позволяют визуально продемонстрировать интересы пользователя, причём делают это стильно, оригинально и точно. На генеративной обложке может быть показано, каким спортом увлекается владелец профиля, его музыкальные предпочтения или в каких играх он залипает. Мы инвестируем в скоростные технологии, которые позволяют воспользоваться новыми продвинутыми возможностями как можно большей аудитории и при этом требуют минимальное количество ресурсов и времени, быстро решая необходимые задачи.
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