Крупнейшую коллекцию техники Apple выставят на аукцион в Калифорнии

Некоторые из экспонатов особенно редки — например, компьютер Lisa I 1983 года выпуска, стоимость которого оценивается от 10 до 20 тысяч долларов. Это один из первых персональных компьютеров с графическим пользовательским интерфейсом, который в свое время стал коммерческим провалом и разошелся тиражом всего в 10 000 единиц.

Другие продукты из коллекции более доступны: это, в том числе, компьютер Apple Macintosh Plus 1986 года выпуска с клавиатурой и мышью в комплекте, который обойдется в 300-500 долларов, и специальное, ставшее культовым издание iMac G3 «Blue Dalmatian» 2001 года выпуска за 200-300 долларов.

Помимо компьютеров, в коллекции можно найти фотоаппарат Apple QuickTake 100 1994 года выпуска по цене от 200 до 300 долларов. Как отмечают в галерее «Julien's Auctions», где 30 марта пройдет аукцион, до того, как гаджеты были сняты с производства в 1997 году, они являлись «одной из первых коммерчески успешных линий цифровых фотоаппаратов».

Также доступен джойстик Apple 1983-1984 годов выпуска для компьютерных систем Apple IIE или IIC в оригинальной упаковке и планшет Summagraphics MacTablet 1979-1983 годов — один из самых ранних коммерчески доступных графических планшетов.