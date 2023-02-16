ВКонтакте обновила ленту рекомендаций — теперь она бесконечная

Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, в основе обновленной ленты — алгоритмы машинного обучения, которые определяют тематики и анализируют контент на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах — в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.

«Новая лента медиарекомендаций — квинтэссенция разработок ВКонтакте в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей. Мы обучили алгоритмы анализировать, как аудитория реагирует на разные типы контента, и на основе этих данных развивали рекомендации в наших продуктах: клипах, ленте новостей и рекомендаций, видео. Обновлённая лента «Для вас» объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя. Продукт будет постоянно развиваться и поддерживать различные форматы соцсети для максимального вовлечения», — отметила СЕО ВКонтакте Марина Краснова.

Напомним, ранее «Подкасты» стали новым самостоятельным разделом сервиса VK Музыка. На отдельной витрине в приложении стриминга, а также внутри обновленного раздела «Музыка» в мобильном приложении ВКонтакте можно найти юмористические выпуски и подкасты о музыке, проекты об отношениях и психологии, а также различные расследования. Также в VK Музыке появились тексты песен. Они доступны в обновленных приложениях VK Музыка и ВКонтакте на iOS и Android, а также в десктопной версии социальной сети, и распространяется на всех пользователей сервиса — как с активной подпиской на VK Музыку, так и без нее.