Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S23 и сгибающиеся ноутбуки

Смартфон S23 Ultra с буквально встроенным стилусом-ручкой S Pen и 200-мегапиксельным сенсором, ноутбуки, легким движением руки превращающиеся в планшеты и другие новинки — рассказываем подробнее.
Младшая модель линейки Galaxy S23 получила 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1 080 пикселей, средняя S23+ — экран в 6,6 дюйма и почти аналогичные характеристики, старшая S23 Ultra — 6,8 дюйма и разрешение 1 440 пикселей. Аккумулятор внутри Galaxy S23 емкостью 3 900 мАч, у S23+ 4 700 мАч — это позволит «смотреть, играть или серфить в Сети, не беспокоясь о том, что телефон разрядится». S23 Ultra получил аккумулятор емкостью 5 000 мАч.
Самое серьезное фотографическое обновление — у S23 Ultra. Делать снимки теперь можно, не прикасаясь к экрану — своеобразной «кнопкой спуска» затвора стал стилус-ручка S Pen, который идет в комплекте и буквально встроен в смартфон. Фотографии получатся, как обещают в компании, максимально детализованными благодаря 200-мегапиксельному сенсору с «самым высоким разрешением», а также светлыми даже в темное время суток — благодаря улучшенному ночному режиму.
Предзаказ новой линейки смартфонов от Samsung стартовал 1 февраля, продажи начнутся с 17 февраля. Galaxy S23 обойдется в 799 долларов и выше, Galaxy S23+ будет стоить от 999 долларов, Galaxy S23 Ultra — от 1 199.
Новинки собственных ноутбуков Samsung — Galaxy Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 и Book 3 Ultra. Первые две модели сгибаемые — они могут превращаться из ноутбука в планшет, а также имеют сенсорный экран. Galaxy Book 3 Pro 360 оборудован 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1 800 пикселей, процессором Intel i5-1340P или i7-1360, встроенной графикой Intel, 16 Гб оперативной памяти и объемом хранилища до 1 Тб, а также поддерживает стилус. Galaxy Book 3 Pro доступен с 14-дюймовым экраном в дополнение к 16-дюймовой версии.
Предзаказ новой линейки ноутбуков от Samsung стартовал 1 февраля, продажи начнутся с 17 февраля. Galaxy Book 3 Pro обойдется в 1 249 долларов и выше, Galaxy Book 3 Pro 360 — в 1 399 и выше, стоимость Galaxy Book 3 Ultra начинается от 2 899 долларов.
Ноутбук «самого высокого класса» в представленной линейке — Galaxy Book 3 Ultra. Модель оснащена 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1 800 пикселей, процессором Intel i9-13900H и дискретным графическим процессором американской Nvidia RTX 4070 — абсолютной новинкой, появившейся только в 2023 году. Оперативная память Book 3 Ultra составляет 32 Гб, тогда как хранилище вмещает до 1 Тб данных. Сенсорный экран, которым также оборудовано устройство, тоньше и легче обычного благодаря встроенным непосредственно в панель сенсорным датчикам. Ноутбук совместим со стилусом Samsung S Pen.
Предзаказ новой линейки ноутбуков от Samsung стартовал 1 февраля, продажи начнутся с 17 февраля. Стоимость модели Galaxy Book 3 Pro начинается от 1 249 долларов, Galaxy Book 3 Pro 360 — от 1 399, Galaxy Book 3 Ultra — от 2 899.
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