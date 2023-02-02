Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S23 и сгибающиеся ноутбуки

Самое серьезное фотографическое обновление — у S23 Ultra. Делать снимки теперь можно, не прикасаясь к экрану — своеобразной «кнопкой спуска» затвора стал стилус-ручка S Pen, который идет в комплекте и буквально встроен в смартфон. Фотографии получатся, как обещают в компании, максимально детализованными благодаря 200-мегапиксельному сенсору с «самым высоким разрешением», а также светлыми даже в темное время суток — благодаря улучшенному ночному режиму.

Предзаказ новой линейки смартфонов от Samsung стартовал 1 февраля, продажи начнутся с 17 февраля. Galaxy S23 обойдется в 799 долларов и выше, Galaxy S23+ будет стоить от 999 долларов, Galaxy S23 Ultra — от 1 199.