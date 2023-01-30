Cбер представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

SberBoom транслирует объемный 360-градусный звук: внешние микрофоны распознают голосовые запросы, отражатель делает звук объемным, твиттер внутри устройства генерирует чистые верхние частоты, а 4-дюймовый вуфер выдает насыщенные и глубокие басы. В компактной версии SberBoom Mini применены аналогичные принципы, благодаря чему даже при небольших размерах и мощности в 5 ватт способна обеспечить чистое и сбалансированное звучание.

Колонки распознают шум и присылают уведомление в случае, если хозяина нет дома — например, когда лает собака, плачут дети или что-то бьется. Все время, пока сервис «Детектор шума» активен, на колонках горит световая индикация, а остальные функции недоступны. Чтобы снова слушать музыку или говорить с ассистентами, нужно отключить детектор.

SberBoom и SberBoom Mini поддерживают «Волну» — персональный поток музыки с умным алгоритмом, который учитывает вкусы пользователя. В других случаях колонка проигрывает контент со стриминга «Звук» — по команде пользователя ассистенты «Салют» найдут и включат подкаст, радио, любимую песню, колыбельную, музыкальную подборку для спорта или вечеринки.