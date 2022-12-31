Скрытые медиа, возможность менять аватарки контактам и новый фоторедактор: Telegram выпустил последнее обновление в этом году

Одно из главных нововведений — установка профильных фотографий контактам. Теперь при редактировании имени контакта можно установить для него фотографию по собственному выбору — при этом она будет видна только вам. Еще появилась возможность предложить удачную фотографию пользователю из списка контактов.

В 2021 году появилась функция — спойлеры. Теперь она распространена на фото и видео — их можно скрыть за мерцающей цветной обложкой. Пользователь увидит контент только после нажатия на него.

Разработчики переработали и фоторедактор. Линии при рисовании автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически в зависимости от скорости движения пальца. Добавлена новая кисть для нанесения эффекта размытия, которая поможет скрыть ненужные детали (или попавших в кадр фотобомберов). Цвет кисти теперь можно задать с высокой точностью, воспользовавшись одним из пяти различных способов — в том числе инструментом для определения цвета с изображения. Обновленный инструмент для добавления текста на фотографии и видео позволяет менять размер, шрифт и фон надписи. Все пользователи смогут включать в текстовые блоки эмодзи из анимированных наборов — даже без подписки Telegram Premium.

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