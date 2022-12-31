Скрытые медиа, возможность менять аватарки контактам и новый фоторедактор: Telegram выпустил последнее обновление в этом году

«Мало кто будет скучать по 2022 году — но мы постарались сделать так, чтобы чем-то хорошим он всё же запомнился», — говорят разработчики.
Одно из главных нововведений — установка профильных фотографий контактам. Теперь при редактировании имени контакта можно установить для него фотографию по собственному выбору — при этом она будет видна только вам. Еще появилась возможность предложить удачную фотографию пользователю из списка контактов.
В 2021 году появилась функция — спойлеры. Теперь она распространена на фото и видео — их можно скрыть за мерцающей цветной обложкой. Пользователь увидит контент только после нажатия на него.
Разработчики переработали и фоторедактор. Линии при рисовании автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически в зависимости от скорости движения пальца. Добавлена новая кисть для нанесения эффекта размытия, которая поможет скрыть ненужные детали (или попавших в кадр фотобомберов). Цвет кисти теперь можно задать с высокой точностью, воспользовавшись одним из пяти различных способов — в том числе инструментом для определения цвета с изображения. Обновленный инструмент для добавления текста на фотографии и видео позволяет менять размер, шрифт и фон надписи. Все пользователи смогут включать в текстовые блоки эмодзи из анимированных наборов — даже без подписки Telegram Premium.
Что еще?
- В этом обновлении у пользователей появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определённой категории чатов — личных сообщений, групп и каналов, — а также добавить исключения для отдельных чатов.
- Возможность установить публичное фото для тех,у кого вы скрыли свою аватарку.
- Администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не будет отправлять сообщения в чат, о том, что он состоит в группе, будут знать только администраторы.
- Теперь организовать обсуждения по темам можно в любых группах — независимо от количества участников.
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