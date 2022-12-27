Мистер Исключительный и «Я не приду»: ВКонтакте назвала главные мемы 2022 года

Главный мем 2022 года во ВКонтакте — персонаж мультфильма «Суперсемейка» Мистер Исключительный, который под разную музыку становился жутким или, наоборот, веселым и жизнерадостным. В основе мема — концепт-арт с изображениями мультяшного персонажа, который появился еще в 2020 году, но широкую популярность у пользователей получил в начале 2022-го.

На второй строчке рейтинга расположился Доктор Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ», который брутально идет под фонк-музыку. Тройку лидеров замыкает мудрое таинственное дерево — мем с изображением дерева с человеческим лицом, который в своем изначальном виде высмеивал кликбейтную рекламу браузерных игр.

В топе мемов также скриншот переписки с текстом «— Это ты? — Да, я) — Я не приду». Пользовательница рассказала, как перед свиданием парень сфотографировал ее и отказал во встрече. Скрин переписки, который она выложила в сети, стал шаблоном для мемов. Замыкает пятерку лидеров маленький черный котенок Вирго, который обрел популярность на рубеже 2021-2022 годов. Виновником популярности котенка стал его хозяин, который много раз публиковал картинки с Вирго — они и стали первыми мемами с животным.

Какие еще мемы были популярны в 2022 году?