Мистер Исключительный и «Я не приду»: ВКонтакте назвала главные мемы 2022 года

Котики, нейросети и легендарный «Говорящий Бен» — рассказываем, над чем смеялись пользователи соцсети в уходящем.
Главный мем 2022 года во ВКонтакте — персонаж мультфильма «Суперсемейка» Мистер Исключительный, который под разную музыку становился жутким или, наоборот, веселым и жизнерадостным. В основе мема — концепт-арт с изображениями мультяшного персонажа, который появился еще в 2020 году, но широкую популярность у пользователей получил в начале 2022-го.
На второй строчке рейтинга расположился Доктор Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ», который брутально идет под фонк-музыку. Тройку лидеров замыкает мудрое таинственное дерево — мем с изображением дерева с человеческим лицом, который в своем изначальном виде высмеивал кликбейтную рекламу браузерных игр.
В топе мемов также скриншот переписки с текстом «— Это ты? — Да, я) — Я не приду». Пользовательница рассказала, как перед свиданием парень сфотографировал ее и отказал во встрече. Скрин переписки, который она выложила в сети, стал шаблоном для мемов. Замыкает пятерку лидеров маленький черный котенок Вирго, который обрел популярность на рубеже 2021-2022 годов. Виновником популярности котенка стал его хозяин, который много раз публиковал картинки с Вирго — они и стали первыми мемами с животным.
Какие еще мемы были популярны в 2022 году?
- Крутые скелеты — серия постироничных картинок с изображением «крутых» персонажей с пистолетами, к которым пользователи добавляют абсурдные надписи и каламбуры.
- Different Dimension Me — нейросеть, которая превращает человека с фотографии в персонажа аниме.
- Midjourney — еще одна нейросеть, в которой можно скрещивать два изображения.
- «Говорящий Бен» — собака из мобильной игры 2011 года, которая в 2022-ом стала героем множества мемов.
- «Эй, Богдан, богом дан» — строчка из юмористической песни стримера Дениса Сухачева, известного по образу старика Глада Валакаса.
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