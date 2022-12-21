ВКонтакте запустила видеосообщения — со съемкой без помощи рук и трафаретами

Настройки видеосообщений позволяют выбрать удобный режим еще до начала съемки — включить фронтальную или основную камеру смартфона, вспышку, подобрать нужную форму. Чтобы не удерживать палец для записи продолжительного видеосообщения, можно активировать режим «Съемка без помощи рук». Во время записи также можно переключаться с фронтальной камеры на основную и наоборот — к примеру, чтобы показать происходящее вокруг и свою реакцию.

Отличие видеосообщений ВКонтакте от других соцсетей и мессенджеров — в возможности выбора: пользователи могут применить трафареты из коллекции, в том числе кружок, сердце, новогоднюю елка, снежинка или секретный вариант. Возможность записывать и отправлять видеосообщения различных форм доступна в мобильных приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер, смотреть послания можно и в десктопной версии соцсети.

Как считает генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова, видеосообщения дополнят возможности соцсети для коммуникации и самовыражения, помогая «разнообразить общение в личной переписке и групповых чатах, делиться живыми эмоциями с друзьями и поклонниками в реальном времени, сохранять яркие моменты в истории переписки».

«Наши пользователи оставляли много пожеланий, чтобы в чатах появились видеосообщения. И нам хотелось не просто реализовать такую возможность, но и сделать ее увлекательной, функциональной и интересной. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы видеосообщения отправлялись быстро, а у собеседников всегда был богатый выбор, какую именно форму приобретут послания», — отметил глава VK Мессенджера Фарит Хуснояров.