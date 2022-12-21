По данным Reuters, «мыслит масштабно» в отношении Netflix главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла. До своего назначения на пост в 2014 году он руководил крупными проектами, включавшими переход компании на облачные вычисления, после Microsoft приобрела компанию-разработчика Minecraft за 2,5 миллиарда долларов, LinkedIn за 26 миллиардов и разработчика программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов долларов.

Самой крупной сделкой Microsoft под руководством Наделлы стало приобретение разработчика компьютерных игр Activision Blizzard — в 2022 году компания перешла под руководство Microsoft за почти 69 миллиарда долларов.

В случае, если сделка Microsoft по приобретению Netflix состоится, она станет самой крупной в истории компании — специалисты оценивают ее в 190 миллиардов долларов. Часть обоснования сделки заключается в том, что Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах — первой подобную модель реализовал именно Netflix.

Компании уже связаны между собой. Так, Netflix выбрала Microsoft в качестве своего рекламного партнера для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.