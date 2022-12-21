18+
  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Reuters: Microsoft попытается купить стриминговый сервис Netflix — уже в 2023 году

Поделиться:

Если сделка состоится, она станет самой крупной в истории компании.

Koshiro K / Shutterstock.com

По данным Reuters, «мыслит масштабно» в отношении Netflix главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла. До своего назначения на пост в 2014 году он руководил крупными проектами, включавшими переход компании на облачные вычисления, после Microsoft приобрела компанию-разработчика Minecraft за 2,5 миллиарда долларов, LinkedIn за 26 миллиардов и разработчика программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов долларов.

Самой крупной сделкой Microsoft под руководством Наделлы стало приобретение разработчика компьютерных игр Activision Blizzard — в 2022 году компания перешла под руководство Microsoft за почти 69 миллиарда долларов.

В случае, если сделка Microsoft по приобретению Netflix состоится, она станет самой крупной в истории компании — специалисты оценивают ее в 190 миллиардов долларов. Часть обоснования сделки заключается в том, что Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах — первой подобную модель реализовал именно Netflix.

Компании уже связаны между собой. Так, Netflix выбрала Microsoft в качестве своего рекламного партнера для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: