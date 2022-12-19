Правительство займется развитием отечественной гейм-индустрии. Вот три сценария — от «стабилизационного» до «прорывного»

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, которое прошло 15 декабря, центром стратегического развития индустрии станет новая структура «Росгейм», которую учредят несколько неназванных участников рынка. Она займется «восстановлением и стабилизацием отрасли, разработкой и изданием игр», а также обеспечит поддержкой наиболее перспективные проекты.

На сегодняшний день обсуждается три сценария реализации проекта:

Первый, «стабилизационный», предполагает восстановление отечественной гейм-индустрии и вхождение России в топ-20 стран-разработчиков игр — на его реализацию потребуется 7 миллиардов долларов до 2030 года.

Второй, «амбициозный сценарий», предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается и обойдется в 20 миллиардов.

Самый масштабный, «лидерский сценарий» потребует 50 миллиардов долларов — на эти средства уже к 2030 году российские игровые студии составят конкуренцию мировым лидерам индустрии, а государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».

Как сообщили в аппарате заместителя председателя правительства вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрия Чернышенко, который назначен куратором проекта, Минцифры поручено «проработать эти вопросы до 20 февраля». Отмечается, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Источники финансирования проекта пока не определены, но с большей долей вероятности они будут внебюджетными — так как «игровая индустрия обладает большим инвестиционным потенциалом».