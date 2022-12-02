Что смотрели, за кем следили и во что играли во ВКонтакте в 2022 году? Соцсеть подвела итоги

Как рассказали «Собака.ru» в команде ВКонтакте, главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова: она не раз становилась темой номер один в постах и комментариях. Серебро в топе забрал фронтмен BTS Чон Чонгук, замыкает тройку лидеров Егор Крид. Четвертая строчка досталась Криштиану Роналду. Последнее место в топ-5 получил главный оппонент португальца — Лионель Месси.

Чаще всего в 2022 году пользователи делились мнениями о фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — сиквеле фильма «Доктор Стрэндж», который вышел в 2016 году. Второе место по обсуждаемости занял фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, на третьей позиции — фильм «Анчартед: На картах не значится», в котором Том Холланд сыграл главного героя серии видеоигр Uncharted Нейтана Дрейка.

Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал «Маша и Медведь». Только после него идут новые эпизоды «Рика и Морти» и сериал «Дом Дракона».

Наибольший интерес пользователи соцсети проявляли к корейской поп-культуре и японской мультипликацией. Больше всего упоминаний в 2022 году получили BTS, повышенное внимание пользователей досталось также группам BLACKPIN и Stray Kids. Предметами самых жарких 2D-дискуссий стали аниме «Наруто», которое недавно отметило 20-летний юбилей, а также новинка «Человек-бензопила» и культовая «Атака титанов».

Игрой 2022 года стала «Genshin Impact» в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG. «И пусть игра вышла два года назад, она не перестаёт быть актуальной и самой обсуждаемой у любителей выполнять ежедневные задания, чтобы получить камни истока (внутреннюю валюту игры)», — отмечают во ВКонтакте. Также популярными были драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про отцов и детей God of War.