Apple разрабатывает собственную гарнитуру смешанной реальности с 3D-контентом

Как пишет инсайдер Apple Марк Гурман со ссылкой на списки вакансий компании, гарнитура смешанной реальности станет следующим «крупным продуктом» Apple и выведет разработчиков в «новую эру вычислительной техники». Релиз устройства произойдет не раньше 2023 года по цене в 2-3 тысячи долларов, так как это «высококлассный продукт» с чипом M2 уровня Mac, более чем 10 камерами, размещенными снаружи и внутри устройства, и дисплеями с «самым высоким разрешением, когда-либо использовавшимися в гарнитурах для массового рынка».

Устройство будет работать под управлением новой операционной системы realityOS, поддерживающей версии основных приложений Apple в смешанной реальности — в том числе сообщения, FaceTime и карты. Первая версия под кодовым названием Oak завершает внутреннюю разработку и должна быть готова для нового оборудования в следующем году.

Также Apple наращивает свою работу по наполнению будущей новинки контентом. Компания ищет производителя программного обеспечения с опытом работы в области визуальных эффектов и конвейеров игровых ресурсов, который может создавать цифровой контент для сред дополненной и виртуальной реальностей, а также инженеров, которые могли бы работать над инструментами, ориентированными на них. Кроме того, Apple планирует создать видеосервис для гарнитуры с 3D-контентом, который можно воспроизводить в виртуальной реальности.

«Еще одной ключевой деталью является потенциальное название, поскольку оно подтверждает высококлассный характер гарнитуры. В августе я сообщал, что Apple подала заявки на товарные знаки для «Reality Pro» и «Reality One», предполагая, что компания выбирает между этими двумя брендами для устройства. Прозвище «Реальность» имеет смысл, учитывая название операционной системы и существующие инструменты разработки Apple AR, такие как RealityKit», — резюмировал Гурман.