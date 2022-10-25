«Яндекс» представил собственный «умный» телевизор с «Алисой»

Это устройство с голосовым ассистентом внутри и разрешением 4K Ultra HD, пользователям которого доступен большой выбор фильмов и сериалов различных онлайн-кинотеатров, видео из интернета и телеканалы.
Дизайн «умных» телевизоров безрамочный: обрамление экрана не отвлекает просмотра фильма и создает эффект погружения. Благодаря контрастным металлическим ножкам, устройство как будто парит в невесомости. Гравировка портов подключения спрятана на задней крышке телевизора, чтобы подключать к устройству внешние источники было удобнее.
Телевизоры доступны в двух размерах — с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 сантиметра) и 50 дюймов (127 сантиметров). Матрицы имеют высокую контрастность 5000:1 — отмечается, что благодаря этому «динамические сцены получаются четкими, а статичные — яркими и естественными».
Усилитель и динамики внутри первого собственного телевизора «Яндекса» настроены профессиональными акустическими инженерами, имеющими опыт работы с «умными» колонками. А за объемный многоканальный звук отвечает технология Dolby Audio.
О первой линейке собственных «умных» телевизоров:
Умный телевизор «Яндекса» — часть экосистемы устройств с «Алисой». Он работает как с голосовыми командами через пульт, так и в паре с «Яндекс Станцией». Можно создавать собственные сценарии с другими умными устройствами и настраивать их в мобильном приложении «Умный дом с Алисой». Например, одной командой можно задвинуть шторы и приглушить свет для вечернего кинопросмотра. Или настроить в прихожей датчик движения, чтобы он реагировал, когда пользователь возвращается домой — в гостиной будет сразу включаться телевизор с любимым сериалом или запускаться расслабляющая музыка. А еще, если спросить Алису о погоде или ситуации на дорогах, она покажет все на большом экране.Умный телевизор «Яндекса» бодрствует даже в режиме сна — устройство почти мгновенно запускается пультом, голосом или через приложение «Умный дом с Алисой».
«Выпустив умные колонки и различные устройства на платформе Яндекс ТВ, мы поняли, как Алиса может сделать взаимодействие с телевизором еще удобнее. Люди привыкли к «Алисе» и хотят видеть ее в устройствах, с которыми проводят много времени. Мы использовали накопленный опыт и тесную интеграцию с нашими и партнерскими сервисами, чтобы разработать первый умный телевизор «Яндекса». Для нас это ещё одна категория, с помощью которой мы бы хотели сделать дома людей умными», — рассказал руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.
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