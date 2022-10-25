«Яндекс» представил собственный «умный» телевизор с «Алисой»

Дизайн «умных» телевизоров безрамочный: обрамление экрана не отвлекает просмотра фильма и создает эффект погружения. Благодаря контрастным металлическим ножкам, устройство как будто парит в невесомости. Гравировка портов подключения спрятана на задней крышке телевизора, чтобы подключать к устройству внешние источники было удобнее.

Телевизоры доступны в двух размерах — с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 сантиметра) и 50 дюймов (127 сантиметров). Матрицы имеют высокую контрастность 5000:1 — отмечается, что благодаря этому «динамические сцены получаются четкими, а статичные — яркими и естественными».

Усилитель и динамики внутри первого собственного телевизора «Яндекса» настроены профессиональными акустическими инженерами, имеющими опыт работы с «умными» колонками. А за объемный многоканальный звук отвечает технология Dolby Audio.