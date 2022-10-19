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EA анонсировала выход пятой части игры The Sims. Посмотрите первые кадры

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Рабочее название продолжения — Project Rene, отсылающее к ренессансу и «светлому будущему» серии игр.

Новая часть серии симуляторов от Electronic Art, по словам создателей, коренным образом изменит то, как симы мыслят ведут себя, а также как игроки создают и меняют собственные миры. В продолжении под рабочим названием Project Rene, разработка которого в настоящее время находится на ранней стадии, обещают добавить «совершенно новые» функции.

В частности, в The Sims 5 появится возможность играть не только в одиночку, но и с друзьями, взаимодействуя внутри игры с их симами. Например, вместе можно будет переходить в режим строительства — возводить комнаты и менять интерьер. Также The Sims 5 будет поддерживать кроссплей, позволяя проходить игру одновременно с нескольких устройств.

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