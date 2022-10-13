Гибридный планшет — ноутбук с отдельной клавиатурой и сенсорным дисплеем Surface Pro 9 имеет 13-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, который может работать вместе со стилусом. Многозадачность обеспечивается процессорами Intel Core i5 или i7 в зависимости от модификации. Последний вариант отличается более продолжительным временем работы до 19 часов против 15,5 на i5, а также поддержкой спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

Стоимость Surface Pro 9 начинается от 999 долларов, продажи стартуют 25 октября.