Рассказываем о новинках, представленных на ежегодной презентации Microsoft Ignite с участием разработчиков и IТ-специалистов.
Гибридный планшет — ноутбук с отдельной клавиатурой и сенсорным дисплеем Surface Pro 9 имеет 13-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, который может работать вместе со стилусом. Многозадачность обеспечивается процессорами Intel Core i5 или i7 в зависимости от модификации. Последний вариант отличается более продолжительным временем работы до 19 часов против 15,5 на i5, а также поддержкой спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.
Стоимость Surface Pro 9 начинается от 999 долларов, продажи стартуют 25 октября.
Новое поколение ноутбуков Surface Laptop 5 теперь работает на базе процессоров Intel Core 12-го поколения — ранее внутри были установлены чипы AMD. Линейка представлена двумя устройствами с экранами 13,5 и 15 дюймов: время работы первого на одной зарядке составляет до 18 часов, второго — до 17-ти. Оперативная память ноутбуков варьируется от 8 до 32 ГБ в зависимости от модификации, SSD-накопитель — от 256 ГБ до 1 ТБ.
Стоимость Surface Laptop 5 начинается до 999 долларов, продажи стартуют 25 октября.
Surface Studio 2+ позиционируется как устройство «все в одном». Это одновременно и моноблок, и планшет с 28-дюймовым сенсорным экраном. Внутри процессор Intel Core i7, графика от NVIDIA на 6 ГБ, 36 ГБ оперативной памяти, а также SSD-накопитель емкостью 1 ТБ. В комплект поставки входят мышь, клавиатура и перо.
Стоимость Surface Studio 2+ начинается от 4 499 долларов, продажи стартуют 25 октября.
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