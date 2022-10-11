Chrome, Safari и Edge могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности

О том, что браузеры Chrome от Google, Safari от Apple и Edge от Microsoft могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности, пишут «Известия» со ссылкой на источник «в одной из IT-компаний». Он указывает на то, что такие меры уже принимались: после того как в 2019 году жителей Казахстана обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных.

«Такая техническая возможность имеется, как мы уже видели на примере Казахстана, однако тут следует учитывать, что сейчас существует множество браузеров. И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и «Яндекс.Браузер», Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива», — отмечает начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров.

Минцифры, в свою очередь, рекомендует перейти на другие браузеры — такие как «Яндекс.Браузер» или «Атом».