PlayStation 5 больше не в дефиците: ритейлеры создали запасы приставок в отсутствие поставок от Sony

О том, что ритейлеры запаслись приставками PlayStation 5, пишет РБК со ссылкой на участника рынка. По словам собеседника издания, в августе в Россию через параллельный импорт — без разрешения правообладателя — пришла большая поставка приставок. Однако, несмотря на создание запаса, продажи PlayStation 5 ажиотажным спросом пока не отличаются.

Информацию о поставке PlayStation 5 подтверждают и в «Ситилинке». По словам руководителя дивизиона закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров компании Ивана Поликарпова, в магазинах сети приставка доступна в полной версии с дисководом и гарантией на 12 месяцев. Также запаслись и в «М.Видео-Эльдорадо»: в отличие от 2021 года, сейчас PlayStation 5 можно приобрести в свободном доступе — без систем предзаказа.

Компания Sony выпустила PlayStation 5 в конце 2020 года. Новая игровая приставка получила обновление геймпада с поддержкой USB-C, «адаптивные триггеры» для большей реалистичности стрельбы и «тактильную обратную связь» — совершено новый вид вибрации. Из-за логистических трудностей на фоне пандемии Sony не могла производить достаточное количество приставок, что привело к дефициту продукции. В течение нескольких месяцев после старта продаж в России приобрести PlayStation 5 можно было только по предзаказу.