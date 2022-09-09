Близкие Стива Джобcа собрали памятный онлайн-архив — с видео, интервью и письмами основателя Apple

«С уважением к прошлому и надеждой на будущее Архив Стива Джобса предлагает людям инструменты и возможности внести свой собственный вклад. Мы создаем программы, стипендии, коллекции и партнерские отношения, которые отражают ценности Стива и несут его чувство возможностей вперед», — говорится в описании архива. Сам проект будет служить хранилищем исторических материалов, касающихся основателя Apple, некоторые из которых никогда ранее не публиковались.

Сейчас на главной странице онлайн-архива можно прочесть поэтическое электронное письмо, которое Джобс отправил самому себе: в нем основатель Apple выражает любовь и восхищение человечеству и отмечает, что полностью зависит от людей в своей жизни и благополучии. Ниже расположились главные цитаты Джобса, в том числе из его знаменитой речи на церемонии вручения дипломов в Стэнфорде в 2005 году. Позднее создатели архива добавят видео и аудио, связанные с Джобсом.

«[Архив] основан на давнем представлении Стива о мире. Как только вы поймете, что все системы, которые управляют нашей жизнью на Земле, были построены и спроектированы другими людьми, как только у вас появляется это озарение, вы осознаете, что можете изменить мир, подтолкнуть его к развитию. Так происходит человеческий прогресс», — приводит The Verge слова вдовы основателя Apple Лорен Пауэлл Джобс.