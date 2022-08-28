Производитель электроники Dell закрывает бизнес в России

Сегодня, после многочисленных слухов, об окончательном уходе IT-производителя сообщил Reuters. «В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Белоруссии», — заявил представитель Dell Майк Симьенас.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак отметил, что большинство бывших сотрудников уже получили предложения о работе в отечественных компаниях. «По нашим данным, подавляющее большинство специалистов и инженеров поддержки компании Dell в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе с конкурентной оплатой от российских производителей», — сказал чиновник.

Напомним, что компания приостановила продажи и поддержку продукции в нашей стране еще 26 февраля.