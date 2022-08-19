Apple сообщила об уязвимости в iPhone и iMac. Это может позволить хакерам контролировать устройство

Так, эксперты Apple по кибербезопасности рекомендуют пользователям обновить операционную систему iOS до последней версии. Речь идет об iPhone 6S и более поздних моделях, нескольких моделей iPad, включая 5-е поколение и более поздние версии. Также проблема может коснуться все[ моделей iPad Pro и iPad Air 2, iMac с операционной системой macOS Monterey.

При этом компания не пояснила, каким образом и кем были выявлены уязвимости. Как рассказала Associated Press Рэйчел Тобак, генеральный директор компании по кибербезопасности SocialProof Security, с помощью этой уязвимости хакер сможет получить «полный доступ к устройству на правах администратора», а также выдавать себя за владельца устройства и запускать любое программное обеспечение от своего имени.