Apple сообщила об уязвимости в iPhone и iMac. Это может позволить хакерам контролировать устройство

Компания Apple предупредила об уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac. Это может позволить злоумышленникам полностью контролировать устройства, следует из двух отчетов компании.
Так, эксперты Apple по кибербезопасности рекомендуют пользователям обновить операционную систему iOS до последней версии. Речь идет об iPhone 6S и более поздних моделях, нескольких моделей iPad, включая 5-е поколение и более поздние версии. Также проблема может коснуться все[ моделей iPad Pro и iPad Air 2, iMac с операционной системой macOS Monterey.
При этом компания не пояснила, каким образом и кем были выявлены уязвимости. Как рассказала Associated Press Рэйчел Тобак, генеральный директор компании по кибербезопасности SocialProof Security, с помощью этой уязвимости хакер сможет получить «полный доступ к устройству на правах администратора», а также выдавать себя за владельца устройства и запускать любое программное обеспечение от своего имени.
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