ВКонтакте запустила функцию моментальных переводов сообщений на иностранные языки

Во ВКонтакте считают, что такая технология позволит пользователям «избавиться от языкового барьера» при общении с людьми из разных стран и практиковать другие языки.

«Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот», — рассказали представители соцсети.

Чтобы перевести текст, необходимо нажать на нужное сообщение, вызвать вспомогательное окно и выбрать функцию «Перевести». Помимо этого, текст можно прослушать, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке.

«Надежность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы», — добавили в компании.