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Технологии

ВКонтакте запустила функцию моментальных переводов сообщений на иностранные языки

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Соцсеть ВКонтакте запустила функцию моментального перевода текста сообщений в чатах на иностранные языки. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Sergei Elagin / Shutterstock.com

Во ВКонтакте считают, что такая технология позволит пользователям «избавиться от языкового барьера» при общении с людьми из разных стран и практиковать другие языки.

«Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот», — рассказали представители соцсети.

Чтобы перевести текст, необходимо нажать на нужное сообщение, вызвать вспомогательное окно и выбрать функцию «Перевести». Помимо этого, текст можно прослушать, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке.

«Надежность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы», — добавили в компании.

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