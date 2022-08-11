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Технологии

Дуров возмутился действиями модераторов Apple, которые задерживают «революционное» обновление Telegram

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Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что проверка Apple задержала «революционное» обновление мессенджера почти на две недели. Об этом предприниматель рассказал в своем Telegram-канале.

Arthur_Shevtsov / Shutterstock.com

По словам Дурова, разработчики не могут добавлять новые версии из-за неясного «процесса проверки», наложенного «техническими монополиями».

«Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в «обзоре» Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны. Если так обращаются с Telegram, одним из 10 самых популярных приложений в мире, остается только представить, с какими трудностями сталкиваются более мелкие разработчики приложений», — пишет Дуров.

Бизнесмен считает, что такая политика Apple по отношению к разработчикам деморализует и «наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру».

«Это не считая 30% налога, который Apple и Google берут с разработчиков приложений и который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений», — добавил Дуров.

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Павел Дуров

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