Huawei закрыла продажи в своем российском интернет-магазине Vmall

С чем связано такое решение, в компании не пояснили. Однако пообещали доставить ранее размещенные заказы в обычном режиме. Также на товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия.

Ранее сообщалось, что в начале июня магазины Huawei начала закрывать в России. Тогда это связывали с нехваткой товаров на складах и падением спроса на смартфоны.