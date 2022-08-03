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Huawei закрыла продажи в своем российском интернет-магазине Vmall

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Компания Huawei приостановила продажи в официальном интернет-магазине VMALL в России. Перестали работать как сайт, так и мобильное приложение. Соответствующее уведомление появилось на страничке магазина.

Shutterstock.com

С чем связано такое решение, в компании не пояснили. Однако пообещали доставить ранее размещенные заказы в обычном режиме. Также на товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия.

Ранее сообщалось, что в начале июня магазины Huawei начала закрывать в России. Тогда это связывали с нехваткой товаров на складах и падением спроса на смартфоны.

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