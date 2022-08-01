«Яндекс» создал роботов для дарксторов и складов

Роботов уже начали тестировать, одного эксплуатируется в подмосковном Софьино на площади 80 000 квадратных метров. Там располагается самый крупный логистический комплекс маркетплейса компании. Робот проводит инвентаризацию крупных товаров и больших партий продуктов, которые хранятся в паллетах (крупы, сахар, макароны).

Представители «Яндекса» сообщили, что робот тратит намного меньше времени на пересчет количества товара на одной паллете: человеку на эту операцию требуется около двух минут, машине — чуть меньше секунды. В компании рассчитывают, что в перспективе робот сможет проводить инвентаризацию целого блока на складе площадью 20 000 квадратных метров.

А робота для «Лавки» обучили собирать заказы для клиентов и размещать товары в пределах даркстора. Планируется, что машина сама будет собирать продукты и приносит их сотруднику для дальнейшей сборки. В компании рассказали, что машину сделали немногим больше, чем контейнеры, которые он переносит. Этот факт, по мнению представителей компании, позволит в дальнейшем увеличить ассортимент дарксторов за счет сокращения расстояний между стеллажами. В частности, во время тестирования робота объем хранения товаров на полигоне удалось увеличить примерно в два раза, отметили в компании.

Представитель «Яндекса» добавил, что планируется продавать этих роботов, в том числе за рубеж. Однако в какие страны эту разработку могут предложить — не уточняется. Также он отметил, что «Яндекс» может продавать «железо», софт и сервисы робота для складов и только софт — для дарксторов. Точную стоимость роботов не озвучивали, но цена машины для «Маркета» позволит окупить его в течение двух лет, для «Лавки» — полутора лет.