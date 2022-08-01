В России на 300-400% взлетел спрос на пиратские приложения

С февраля запросы на скачивание онлайн-кинотеатра Zetflix, на котором появляется контент Netflix, вырос на 300–400%. Как сообщили в сервисе, количество уникальных пользователей в сутки составляет 180 тысяч (на пике было 500 тысяч), в месяц — 4,5 млн. Однако приложение Zetflix можно скачать только через APK-файл, на маркетплейсах оно недоступно.

Представители отечественных магазинов предложений отметили, что будут размещать только те сервисы, которые соблюдают российское законодательство. В частности, директор проектной деятельности АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков добавил, что у маркетплейсов нет сведений, какой именно контент является пиратским, но в случае жалоб со стороны правообладателей они будут «реагировать по закону».

Эксперты считают, что при разрешении параллельного импорта кинопродукции и при отсутствии угроз со стороны правообладателей «размещение приложений с пиратским контентом может считаться в России легальной деятельностью». При этом генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что авторские права не могут выступать в качестве товаров для параллельного импорта и потому у подобных приложений «перспектив <...> в отечественных сторах нет».