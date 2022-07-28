О том, что в регионах России невозможно быстро обзавестись некоторыми моделями смартфонов Samsung, пишет РБК со ссылкой на несколько участников телекоммуникационного рынка и Татьяну Скокову — директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, которая занимается продажей Apple и Samsung. Собеседники издания отмечают, что из-за нехватки техники ритейлеры вынуждены привозить смартфоны в регионы только по запросу покупателей.

Так, в Уфе ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» предлагает приобрести смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой на 31 июля или 1 августа, в Нижнем Новгороде в наличии только отдельные модели Samsung S-серии, а в Омске нужно подождать два-четыре дня, чтобы приобрести Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 ГБ через «Мегафон». В Москве таких проблем нет, отмечает издание.

По словам директора по продажам «Мегафона» Давида Борзилова, в настоящий момент ритейлер наблюдает «небольшой» дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung. В «Ситилинке» говорят о «большом запасе продукции Samsung», однако признают, что «в зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться».

«Наша модель работы предполагает доставку товара в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя, в зависимости от удаленности города время доставки меняется, но в среднем не превышает трех-пяти дней», — говорит представитель компании.

Главной причиной проблем с ассортиментом Скокова называет отсутствие официальных поставок Samsung, которые приостановились в связи с «геополитическими событиями» 5 марта. Параллельный импорт в полную силу пока не работает, а существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам объемы продукции.

«Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочие», — резюмировала она.