«Предаемся ностальгии»: в России резко вырос интерес к ретроиграм тамагочи и «Тетрис»

В России зафиксировали повышение спроса на тамагочи и «Тетрис». Продажи ретроигр, популярных в 1990-х и 2000-х годах, за год увеличились на 338% и 54% соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon.
По данным Wildberries, за первые шесть месяцев 2022 года подскочили продажи тамагочи в штучном выражении на 338%, а «Тетрисов» — на 54% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. На Ozon спрос на тамагочи вырос увеличились в четыре раза, а интерес к «Тетрису» только за лето увеличился на 83%.
«Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм», — объяснили популярность ретроигрушек в пресс-службе Ozon.
В Wildberries отмечают, что россияне покупают ретро-игрушки не только для детей, но и для собственного пользования, «чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».
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