«Предаемся ностальгии»: в России резко вырос интерес к ретроиграм тамагочи и «Тетрис»

По данным Wildberries, за первые шесть месяцев 2022 года подскочили продажи тамагочи в штучном выражении на 338%, а «Тетрисов» — на 54% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. На Ozon спрос на тамагочи вырос увеличились в четыре раза, а интерес к «Тетрису» только за лето увеличился на 83%.

«Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм», — объяснили популярность ретроигрушек в пресс-службе Ozon.

В Wildberries отмечают, что россияне покупают ретро-игрушки не только для детей, но и для собственного пользования, «чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».