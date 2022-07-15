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Технологии

В Instagram* запустили платные подписки. Самая дорогая стоит почти 100 долларов

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В соцсети Instagram* появились платные подписки за контент: на посты, сторис и прямые эфиры. Об этом сообщил гендиректор компании Адам Моссери. Стоимость такой подписки в месяц будет составлять от 0,99 до 99,99 долларов, пишет портал Tech Crunch.

Shutterstock.com

Цену за свой контент будет устанавливать сам блогер. Эксклюзивные подписчики смогут видеть скрытые посты, сторис и прямые эфиры. Помимо этого, пользователям с подпиской дадут доступ к групповому чату с автором и специальный фиолетовый значок около ника, который указывает на поддержку блогера.

В профилях инфлюенсеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»). Там будет отображаться фотографии и сторис, доступные только юзерам, которые приобрели подписку. Вкладка будет располагаться между обычной лентой профиля и Reels.

Кроме того, Моссери отметил, что платформу в скором времени ждет редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.

*Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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