Дизайнер Джони Айв прекратил сотрудничество с Apple после 30 лет работы

Айв покинул Apple в 2019 году, чтобы основать собственную дизайнерскую студию LoveFrom. Позже компания подписала со студией Айва многолетний контракт на сумму более 100 миллионов долларов, что сделало Apple главным клиентом LoveFrom.

Как пишет The New York Times, сделка не позволяла Айву браться за работу, которую Apple сочла конкурентоспособной, и гарантировала, что дизайнер будет информировать о разработке будущих продуктов — в частности, таких как гарнитура дополненной реальности, которая будет выпущена в следующем году.

Контракт Айва и Apple заканчивается летом 2022 года, его было решено не продлевать. Некоторые руководители Apple были недовольны тем, сколько компания платит Айву, и окончательно разочаровались после того, как несколько дизайнеров компании ушли в LoveFrom Также источники газеты сообщают, что Айв хотел иметь возможность брать клиентов без разрешения Apple.

Теперь командой дизайнеров Apple продолжит руководить операционный директор Джефф Уильямс. Однако, по данным газеты, центральную роль в выборе продуктов Apple взяла на себя команда по маркетингу.

Джони Айв работал в Apple с 1992 года, а с 1996 года возглавлял команду дизайнеров. Благодаря нему мир полюбил iMac, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad такими, какими они есть. С 2012 года Айв также занимался дизайном операционной системы iOS. В 2019 году он покинул пост главного дизайнера Apple, чтобы основать собственную дизайнерскую студию, одним из основных клиентов которой будет Apple.