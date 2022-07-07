Apple запустит «режим локдауна» для защиты от кибератак и шпионских программ

Иван Крстич

Руководитель подразделения безопасности и архитектуры Apple:

Apple производит самые безопасные мобильные устройства на рынке. Режим блокировки — это новаторская возможность, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак.

Хотя подавляющее большинство пользователей никогда не станут жертвами узконаправленных кибератак, мы будем неустанно работать, чтобы защитить небольшое количество пользователей, которым они угрожают. Это включает в себя продолжение разработки средств защиты специально для этих пользователей, а также поддержку исследователей и организаций по всему миру, выполняющих критически важную работу по разоблачению компаний-наемников, которые создают эти цифровые атаки.