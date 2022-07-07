Apple запустит «режим локдауна» для защиты от кибератак и шпионских программ

У пользователей смартфонов, планшетов и ноутбуков от Apple появится возможность защитить себя от кибератак и шпионских программ. Компания запускает специальный «режим локдауна» — рассказываем подробнее.
Новый функционал появится на устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura осенью этого года. Для включения режима локауна потребуется перезагрузить устройства. После этого заработают следующие средства защиты:
- Приложение «Сообщения»: блокировка возможности просмотра большинства типов вложений, за исключением изображений. Некоторые функции, такие как предварительный просмотр ссылок, также отключаются.
- Просмотр веб-страниц: некоторые сложные веб-технологии, такие как JIT-компиляторы JavaScript, отключаются, если пользователь не исключит доверенный сайт из режима локдауна.
- Сервисы Apple: входящие приглашения и запросы на обслуживание, в том числе вызовы FaceTime, блокируются, если пользователь ранее не отправил инициатору вызов или запрос.
- Проводные соединения с компьютером или аксессуаром блокируются, когда iPhone заблокирован.
- Профили конфигурации не могут быть установлены, а устройство не может зарегистрироваться в системе управления локдауна.
Руководитель подразделения безопасности и архитектуры Apple:
Apple производит самые безопасные мобильные устройства на рынке. Режим блокировки — это новаторская возможность, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак.
Хотя подавляющее большинство пользователей никогда не станут жертвами узконаправленных кибератак, мы будем неустанно работать, чтобы защитить небольшое количество пользователей, которым они угрожают. Это включает в себя продолжение разработки средств защиты специально для этих пользователей, а также поддержку исследователей и организаций по всему миру, выполняющих критически важную работу по разоблачению компаний-наемников, которые создают эти цифровые атаки.
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