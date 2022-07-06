По данным «М.Видео-Эльдорадо», которые приводит «Коммерсантъ», по итогам первого полугодия в России было продано 1,4 миллиона ноутбуков на общую сумму 90 миллиардов рублей — это на 10% больше в штуках и на 25% больше в деньгах в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Одновременно сокращается доля ноутбуков с предустановленной ОС — если весной их было 60% от всего представленного ассортимента, то уже в июне стало лишь 40%. Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова прогнозирует: к осени объем ввезенных ноутбуков без установленной ОС достигнет 80-90%.

Как отмечают в «Ситилинке», такие устройства удобны для пользователей, так как их стоимость ниже аналогичных моделей с предустановленной ОС, а покупатель может самостоятельно выбрать удобный комплекс программного обеспечения. Другой источник издания связывает рост импорта ноутбуков без предустановленной ОС с желанием дистрибуторов ограничить рост цен на устройства — разница в стоимости может доходить до 10%.

Ростом доли продаж ноутбуков без операционной системы готовы воспользоваться в правительстве. В Минцифры прорабатывают вопрос обязательной предустановки российских ОС — например, Astra Linux и ОС «Альт». В Минпромторге на уход Microsoft с российского рынка реагируют следующим образом: ««С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг безусловно позитивный».