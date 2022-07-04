Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции», рост более чем на 100% год к году показали продажи брендов Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi. Так, если за первое полугодие 2021 года в России было продано 498 тысяч смартфонов Realme, то за аналогичный период 2022-го — уже около 1,1 миллиона устройств. Одновременно с этим падала доля продаж лидеров рынка: Apple потеряла 14% год к году, Samsung — 15%. Всего за первые шесть месяцев текущего года в России было продано чуть боле 10 миллионов смартфонов, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Ритейлеры уже начали расширять ассортимент за счет китайской продукции. Так, в «Ситилинке» появилась техника брендов Sсhaub Lorenz и Korting, в ближайшее время также закупят устройства от Kimtigo, Akimojeba, Domfy и Chuwi. В «М.Видео-Эльдорадо» тренд на замещение подтверждают, отмечая, что «с учетом изменившейся конъюнктуры рынка» потребители стали чаще обращать внимание на малоизвестные или новые бренды — как правило, китайские, турецкие и российские.

Эксперты полагают, что в ближайшем будущем китайские бренды Xiaomi, Honor и Realme займут нишу лидеров Apple и Samsung, тогда как новые марки, которые только будут появляться на рынке, последуют за ними. В отсутствии выбора розничные сети и крупные дистрибуторы России будут вынуждены заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями. «Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — говорит руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.