Согласно результатам исследования VK Play и ResearchMe, которые есть в распоряжении «Собака.ru», у подавляющего числа (84%) респондентов есть персональный компьютер. 41% россиян недовольны техническими характеристиками своего ПК, при этом каждый четвертый хотел бы сменить его, но не может из-за дороговизны новых устройств.

Для игр свой компьютер используют 74% респондентов. 41% россиян играют в игры до 3 часов в день, 29% — до 1 часа в день, 20% — до 5 часов в день. Одновременно с этим 42% пользователей не имеют возможности запускать игры в хорошем качестве на своих устройствах.

Каждый пятый россиянин знаком с термином облачный гейминг, каждый четвертый слышал, но не до конца понимает, что это. Более трети россиян (37%) пользуются в повседневной жизни облачными сервисами. При этом почти половина из тех, кто знаком с облачным геймингом, пользовались этой технологией — им нравится возможность играть в игры без наличия мощного компьютера (34%), большой каталог игр (30%), дешевизна услуги (19%) и ощущение будущего (19%).

«Россияне в целом положительно относятся к цифровизации и техническому прогрессу: треть респондентов считают, что за технологиями будущее, половина называют цифровизацию необратимым процессом. 34% россиян считают, что за облачным геймингом будущее, а 29%, что развитие облачного гейминга — шаг навстречу созданию метавселенных», — резюмировали аналитики.