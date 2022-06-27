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Технологии

СМИ: в России в десятки раз вырос спрос на пиратский Windows

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В поисковике Google за последние три месяца выросло число запросов, связанных со способами активации Windows 10. За этот период рост составил 80-250% в зависимости от формулировки. Однако больше всего увеличилось количество запросов о бесплатном скачивании Excel — на 650%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику Google Trends.

Wachiwit / Shutterstock.com

За последнюю неделю в 47 раз стали чаще искать Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени. В конце июня у россиян возникли проблемы со скачиванием ОС с официального сайта Microsoft. Президент компании Бред Смит объявлял, что компания будет сокращать присутствие в России, пока не уйдет с рынка совсем.

Как рассказал директор по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-дистрибуции» Игорь Мартюшев, новые ОС от Microsoft в коробках больше не приходят в Россию, а запасов хватит на несколько месяцев. По его словам, у обычных клиентов пока нет проблем с регистрацией и активацией продуктов, а у компаний все зависит от того, включены ли они в санкционный список.

Другой источник издания в IT-сфере подчеркнул, что пользователи смогут установить «коробочную» версию ОС, только если при регистрации укажут любую другую страну, кроме России и Беларуси.

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