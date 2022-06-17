СМИ: часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России из-за параллельного импорта

Собеседник издания отмечает, что телефон, не предназначенный для продажи в странах ЕАЭС, не будет включаться после установки российской SIM-карты. Такая проблема возникает для всех устройств, ввозимых по параллельному импорту.

Для активации устройства необходимо вставить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет. Также в техподдержке посоветовали поговорить по этому номеру несколько минут, после этих манипуляций можно пользоваться российским номером.

Если SIM-карты из заграницы у пользователя нет, то для активации смартфона можно обратиться в сервисный центр. Услуга стоит около 5 тысяч рублей, придется подождать подождать пару недель, пока компания будет рассматривать запрос на разблокировку.