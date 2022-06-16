В Петербурге хотят использовать метавселенную для управления городом

По словам Казарина, технологии, которые используются в метавселенных, «очень интересны для государственных информационных систем». Районные администрации с ее помощью могут вести более эффективный учет состояния фасадов, дворов в виртуальной среде, по сравнению с использованием таблиц, как это происходит сейчас.

Под метавселенной Казарин понимает платформу, где пользователю дают возможность создавать виртуальный аватар, который в мире метавселенной сможет совершать «юридически значимые действия». Для запуска этого проекта необходимо решить несколько важных вопросов. Например, как юзеры смогут подтвердить личность, как будет выглядеть аватар, насколько реалистичным будет виртуальный мир и другое.

Как сообщил вице-губернатор, в администрации города изучили несколько российских платформ, «которые находятся в зачаточном состоянии», но пока ни одна из них не подходит для тех задач, которые хотел бы решать город, а иностранные системы Смольный привлекать не готов.