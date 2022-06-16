Согласно исследованию Kantar BrandZ, о результатах которого пишет Bloomberg, стоимость бренда Apple в текущем году достигла 947 миллиардов долларов. Таким образом, компания вновь стала самой дорогой в мире — в последний раз она становилась таковой в 2015 году.

Компания Amazon, лидер рейтинга в 2021 году, на сегодняшний день находится на третьей строчке рейтинга с оценкой стоимости бренда в 706 миллиардов долларов. На втором месте корпорация Google, оцененная в 820 миллиардов долларов.

Вот топ-10 самых дорогих брендов на сегодняшний день: