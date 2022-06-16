Компания Apple вновь стала самым дорогим брендом в мире. В последний раз она возглавляла рейтинг в 2015 году.
Согласно исследованию Kantar BrandZ, о результатах которого пишет Bloomberg, стоимость бренда Apple в текущем году достигла 947 миллиардов долларов. Таким образом, компания вновь стала самой дорогой в мире — в последний раз она становилась таковой в 2015 году.
Компания Amazon, лидер рейтинга в 2021 году, на сегодняшний день находится на третьей строчке рейтинга с оценкой стоимости бренда в 706 миллиардов долларов. На втором месте корпорация Google, оцененная в 820 миллиардов долларов.
Вот топ-10 самых дорогих брендов на сегодняшний день:
- Apple — 947 млрд долларов;
- Google — 820 млрд долларов;
- Amazon — 706 млрд долларов;
- Microsoft — 611 млрд долларов;
- Tencent — 214 млрд долларов;
- McDonald’s — 197 млрд долларов;
- Visa — 191 млрд долларов;
- Facebook — 186 млрд долларов;
- Alibaba — 170 млрд долларов;
- Louis Vuitton — 124 млрд долларов.
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