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Технологии

Павел Дуров обвинил Apple в сознательном ухудшении качества веб-версий приложений

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Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Apple в намеренном ограничении качества веб-приложений на iOS-устройствах. Об этом заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

Он считает, что компания специально ограничивает качество веб-приложений, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, за продажу которых корпорация собирает комиссию в размере 30%.

Дуров в своем заявлении ссылается на жалобы разработчиков на технические проблемы в браузере Safari, который чаще других используют на iOS-устройствах.

Один из разработчиков в апреле составил список основных проблем Safari. Туда вошли: недоступность push-уведомлений, автоматическая прокрутка страницы вниз после нажатия на текстовое поле, проблема с открытием контекстного меню и случайная перезагрузка при масштабировании видео или прокрутке большого количества контента.

Также на это обратило внимание британское управление в сфере конкуренции и рынков (CMA). В отчете ведомства говорится, что политика Apple сужает возможности веб-приложений, а также лишает потребителей и бизнес преимуществ инновационной технологии.

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Павел Дуров

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