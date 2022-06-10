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Технологии

Хорошая новость дня: прохожие помогли роботу-курьеру выбраться из ямы в Мурино

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В Мурино произошло необычное происшествие. Робот-доставщик угодил в глубокую яму и не смог оттуда выбраться. К счастью, все закончилось благополучно. Рассказываем подробнее.

Как сообщает Ivyborg.ru со ссылкой на жителей Мурино, коммунальщики выкопали огромную яму на тротуаре, но не огородили ее должным образом. Ровер-доставщик от «Почты России» следовал п маршруту и «не заметил» препятствие и свалился в колодец.

На помощь ему подоспели прохожие: они помогли роверу выбраться из ямы до приезда официальной службы сервиса.

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